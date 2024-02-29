انخفاض أسعار السلع الغذائية في المنافذ ومعارض أهلا رمضان بالمنوفية

أكد محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع منافذ البيع سواء معارض أهلًا رمضان أو الهايبرات والمحلات التجارية الموزعة على مدن وقرى المحافظة.

انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية

وتابع «عبدالحفيظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع الغذائية الأساسية، شهدت انخفاضًا حادًا خلال اليومين الماضيين في معارض أهلًا رمضان وجميع المحلات التجارية، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز في جميع منافذ البيع.

وأضاف إسلام الدمرداش أحد البائعين المشاركين في مبادرة أهلًا رمضان، أنّ أسعار السلع الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء جميع الاحتياجات المنزلية من المواطنين خلال هذه الأيام قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الغذائية الأساسية في أهلا رمضان

السكر: ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع وسعر الكيلو بـ27 جنيهًا.

الأرز: انخفاض أسعار كيلو الأرز إلى 26 جنيهًا.

الزيت: اللتر بـ70 جنيهًا.

المكرونة: سعر الكيس 11 جنيهًا.

الجبن: أسعار الجبن المعبأة تبدأ من 10 جنيهات.

الألبان: أسعار الأكياس تبدأ من 15 جنيهًا.

الفول المعبأ: يتوفر بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا.