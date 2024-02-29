هل تتراجع أسعار السلع الغذائية قبل رمضان؟

سجلت أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية تراجعات خلال الفترة الماضية، يتساءل البعض حول إمكانية تراجعها الفترة المقبلة خلال شهر رمضان.

انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السلع في مصر تتأثر باستقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، وبالتالي تتراجع معها، وفي الأيام الأخيرة سجل سعر الجنيه ارتفاعًا مقابل جميع العملات، بينما تراجع الأخضر.

وأشار جاب الله إلى أن استمرار ذلك الأمر لفترة يمكن المنتجين من الحصول على مستلزمات الإنتاج الخارجية، ما يترتب عليه انخفاض حقيقي في الأسعار، وهو ما بدأنا نلاحظه في أسعار السلع خلال الفترة الحالية.