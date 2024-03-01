تعرف على قناة عرض برنامج نور الدين لـ علي جمعة في رمضان 2024

برامج دينية متنوعة سيشهدها شهر رمضان 2024، إذ ستزخر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالعديد من الأعمال المميزة سواء على «dmc» أو «cbc» وغيرها، ومن أبرزها برنامج نور الدين الذي يقدمه الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق.

برنامج نور الدين لـ علي جمعة في رمضان 2024

وكشفت قناة cbc عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ برنامج نور الدين الذي سيقدمه الشيخ علي جمعة في رمضان 2024، سيُعرض عبر شاشتها، وبالفعل جرى طرح البوستر الرسمي الخاص بالبرنامج.

برامج ومسلسلات قناة cbc في رمضان 2024

يُذكر أنّ قناة cbc ستعرض عددًا كبيرًا من البرامج، من بينها أزمة عيلة لعمرو مهران وسيتم الإعلان عن عدد آخر من البرامج خلال الأيام المقبلة، وكذلك أعمال درامية مختلفة خلال شهر رمضان 2024، وسيكون من بينها مسلسل محارب لحسن الرداد ومسلسل سر إلهي لروجينا وصيد العقارب لغادة عبد الرازق وصدفة لريهام حجاج ومليحة لـ دياب ومسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير ورانيا يوسف.