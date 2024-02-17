هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟.. علي جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على سؤال هل ترفع الأعمال مخصوص في شهر شعبان؟، حيث يعتقد كثيرون أنّ الأعمال لا ترفع إلى الله سوى في شهر شعبان فقط، لافتاً إلى أنّ ذلك الأمر هو خطأ كبير يقع فيه الناس، موضحاً الأوقات والمواعيد التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل.

هل ترفع الأعمال مخصوص في شهر شعبان؟

وحول رفع الأعمال في شهر شعبان، قال مفتي الجمهورية السابق، إن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل على مرحلتين، لافتاً إلى أنّ رفع الأعمال تٌعني عرضها على الله عزو جل، وتابع: «هناك ملكان يكتبان أعمال الفرد وملك اليمين يكتب الحسنات فور فعلها، بينما ملك الشمال لا يكتب السيئات إلا بعد مرور وقت، وذلك ليتم إمهال الشخص للتوبة إلى الله عز وجل».

مستويات رفع الأعمال إلى الله

وأشار إلى أنّه عقب كتابة تلك الأعمال تٌتثبت يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، مضيف: «التثبيت هو رفع الأعمال إلى الله سبحانه وهو العرض الأسبوعي، أما في شعبان فيسمى العرض السنوي لأعمال العام بأكمله، ويتم في ذلك العرض على الله تقويم كل عمل صالح، ومدى الإثم الذي ارتكبه الإنسان عند فعل ذلك الحرام».

وواصل: «هناك درجتان لرفع الأعمال الأولى أسبوعية في يومي الاثنين والخميس، والثانية سنوية في شهر شعبان»، ويُمكن أن تمحى السيئات بعد رفعها وعرضها على الله بعد التوبة النصوحة للفرد.