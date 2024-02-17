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علي جمعة خلال افتتاح مشروع باب رزق في أكتوبر: جزء من واجبنا

كتب:

سهيلة هاني
03:45 م | السبت 17 فبراير 2024
الدكتور على جمعة

الدكتور على جمعة

وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الشكر للحضور والدكتور أشرف صبحي، لحضوره في احتفالية المؤسسة بافتتاح مركز شباب المنتجين ومشروع «باب رزق» في منطقة مساكت عثمان بمدينة 6 أكتوبر، قائلا: «زارنا النبي، ولن نرحب بك في بيتك».

احتفالية التحالف الوطني بافتتاح «باب رزق»

وعبر علي جمعة، خلال كلمته في احتفالية التحالف الوطني عن سعادته البالغة بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والمستوى الذي وصل إليه الأطفال، وحثهم على الاستمرار والعمل الجاد والتميز، وأضاف «هذا جزء صغير من واجبنا، ونحن نعمل جميعا على تقديم أفضل الخدمات للأهالي في المنطقة».

ملابس وشنط مصنوعة

وافتتح الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع باب رزق الذي أعدته سيدات مساكن عثمان بأكتوبر، وتضمن المشروع ملابس وشنط مصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة.

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بقلم سهيلة هاني