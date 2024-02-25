تردد قناة CBC لعام 2024.. لتتمكن من مشاهدة برامج ومسلسلات رمضان

يأتي تردد قناة CBC 2024 على القمر الصناعي نايل سات، وتعد القناة واحدة من أهم القنوات العربية التي تُقدم محتوى ترفيهيًا متميزًا يناسب جميع أفراد العائلة، حيث تعرض برامج ومسلسلات رمضان بشكل يتناسب مع جميع الأذواق.

وإليك عبر السطور التالية تردد قناة CBC 2024 وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك ضمن خدماتنا المقدمة للقراء:

تردد قناة CBC 2024

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11785

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة CBC 2024

وغليك خطوات ضبط تردد قناة CBC 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

1. الدخول إلى قائمة الإعدادات:

- اضغط على زر "Menu" على جهاز التحكم عن بعد.

- اختر من القائمة "التركيب" أو "Installation".

2. اختيار البحث اليدوي:

- اختر "البحث اليدوي" أو "Manual Search".

- أدخل البيانات التالية:

o القمر الصناعي: نايل سات

o التردد: 11785

o الاستقطاب: رأسي

o معدل الترميز: 27500

o معامل تصحيح الخطأ: 5/6

o الجودة: HD

3. بدء عملية البحث:

- اضغط على زر "بحث" أو "Scan".

- انتظر حتى تنتهي عملية البحث.

4. حفظ القناة:

- بعد العثور على القناة، اضغط على زر "حفظ" أو "Save".

- ستظهر القناة في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ينبغي بعد ذلك التأكد من:

- إدخال البيانات بشكل صحيح.

- إذا لم تتمكن من العثور على القناة، تأكد من تحديث قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

- يمكنك أيضًا البحث عن ترددات قناة CBC على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.