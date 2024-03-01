الأوراق المطلوبة لتقديم طلب ترخيص بناء وفقا للاشتراطات الجديدة

أكدت الوحدات المحلية بالمحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة استمرار العمل باشتراطات البناء الجديدة، وذلك سواء في ترخيص البناء أو أعمال الإنشاء أو التعلية، مشيرة إلى أن على من يرغب في القيام بأي أعمال بناء التوجه إلى الحي التابع له لتقديم طلب ترخيص البناء وفق للاشتراطات الجديدة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب ترخيص البناء

وأضافت الوحدات المحلية أنه يجب على مقدم الطلب أن يرفق طلبه بالمستندات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص بناء، وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل بيان صلاحية الموقع.

- التوكيل فى حالة الوكالة.

- شهادة إحداثيات الموقع، المتغيرات المكانية.

- سند عن ملكية الأرض المسجل بالشهر العقاري.

رسومات هندسية

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- نموذج حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص موقعة ومعتمدة من المكتب الهندسي.

- وثيقة تأمين بها نسخة من الرسومات الإنشائية معتمدة من المجمعة العشرية.

- نوتة حسابية معتمدة من المكتب الهندسي.

وثيقة تامين

- وثيقة تامين في حالة الأعمال المطلوبة إذا كان المبنى 4 طوابق فأكثر.

- شهادة من إدارة العمالة غير المنتظمة.

- سي دي مدمج به جميع الرسومات للموقع والمستندات مؤرشفة .

-ايصال توريد الدمغة الهندسية من نقاية المهندسين.

- صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس او المكتب الهندسي.

-نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة العشرية.

- موافقة الطيران المدني والحربي.

- موافقة إدارة التحسين بالمحافظة.

وأكد مصدر مسئول لـ«الوطن» أن الإقبال على استخراج تراخيص البناء محدود بسبب وجود صعوبة في اشتراطات البناء من وجهة نظر المواطنين، وجار العمل على دراسة تعديل قانون البناء وإضافة اشتراطات بناء جديدة يسهل التعامل معها من قبل المواطنين .