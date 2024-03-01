«افرش بيتك في الجنة».. مبادرة شبابية لفرش مساجد كفر الشيخ مجانا

تحت شعار «افرش بيتك في الجنة» أطلق عدد من شباب محافظة كفر الشيخ مبادرة لفرش جميع المساجد في نطاق محافظتهم، معلنين عن استعدادهم الكامل لفرش سجاد المساجد مجاناً دون أجر، طمعاً في الأجر والثواب.

مبادرة شبابية لفرش مساجد كفر الشيخ مجانا

جمعت الصداقة عبد المنعم المعداوي، وإبراهيم المنسوب، ومحمد العتل، أبناء مدينة بيلا، كما جمعهم أيضاً حب العمل الخيري والتطوع الدائم لخدمة بيوت الله، ورغم انشغالهم في أعمالهم الحرفية، فإنهم قد خصصوا وقتاً لفرش المساجد بمعداتهم الخاصة، دون الحصول على أي أجر على ذلك، وازاد نشاطهم حالياً استعداداً لاستقبال المساجد للشهر الكريم.

«الحكاية بدأت معانا من سنة 2015، لما عرفنا إنّ في ناس بتاخد مبالغ كتير في فرش السجاد، فقلنا ليه منتعلمش فرش السجاد، ونوفر على الناس تمن الفرش لحاجة تانية تتعمل جوه المسجد ويبقي الأجر والثواب من الله، والفعل بدأنا نتعلم مع نفسنا، وكان العمل في البداية اجتهادي، وواحدة واحدة بقينا متمكنين وفرشنا مساجد كتير»، بهذه الكلمات بدأ عبد العزيز المعداوي، ميكانيكي سيارات، وأحد القائمين على المبادرة حديثه لـ«الوطن».

«المعداوي»: بنطلع لوجه الله ولفينا محافظات الجمهورية

مبالغ طائلة يتم دفعها للمتخصصين في فرش السجاد وتجهيز المساجد: «المتر بيتفرش بـ10 و20 و30 جنيه، وده لما بيتجمع بيكون مبلغ كبير أوي وبيكون عبء كبير على المتبرعين، وممكن المبلغ ده يتم من خلاله تجهيز جانب آخر في المسجد، والحمد لله احنا بنطلع لوجه الله ولفينا محافظات الجمهورية، واليومين دول هناك إقبال كبير لأننا على أبواب رمضان».

«بوصلة وقطر ومقص وكمبروسر هواء» أدوات يتم استخدامها في فرش السجاد وفقاً لـ«إبراهيم المنسوب»، سمكري سيارات، وأحد المشاركين في المبادرة: «كل الأدوات دي بتكون من عندنا في الورش بتاعتنا لأننا بنستخدمها في شغلنا الخاص، ومش بنحمل القائمين على فرش المساجد أي أعباء».

«العتل»: طالما في شغل بنروح أي وقت وأي مكان

أيام العام عندهم كلها سواء حيث يضحون بأجازتهم من أجل الذهاب إلى أي مسجد لفرشه بدون مقابل لوجه الله بحسب «محمد العتل»، سروجي سيارات، وأحد المشاركين في المبادرة: «طالما في شغل بنروح أي وقت وأي مكان».