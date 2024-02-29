متحف كفر الشيخ يُعلن قطعة شهر مارس.. «تمثال من البرونز لإيزيس»

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز تمثال من البرونز بـ«قطعة الشهر» لشهر مارس 2024، في إطار مبادرة «أنت من تٌقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

والقطعة الفائزة عبارة عن تمثال من البرونز لـ«إيزيس» الربة الحامية والأم العطوفة على ولدها «حورس» بعد مقتل أبيه «أوزير» على يد عمه «ست»، البطلة الحقيقية لأسطورة الصراع بين «حورس» و«ست» والمدافعة عن ولدها حتى استرداد عرشه.

مسابقة «أنت من تقرر» في متحف كفر الشيخ

ووفقاً للدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، فإنّ مسابقة «أنت من تقرر» يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروض بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف على «فيسبوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

الاستفتاء الشهري تضمن 4 قطع أثرية

وأكد «عثمان»، أنّ الاستفتاء الشهري تضمن 4 قطع أثرية لاختيار أحدها ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، لافتاً أنّ القطع كانت عبارة عن التالي:

1- القطعة الأولى: عبارة عن تمثال من البرونز لـ«إيزيس» الأم العطوفة على ولدها «حورس» بعد مقتل أبيه «أوزير» على يد عمه «ست»، البطلة الحقيقية لأسطورة الصراع بين «حورس» و«ست» والمدافعة عن ولدها حتى استرداد عرشه.

2- القطعة الثانية: عبارة عن مشط خشبي عليه زخرفة «سمكة» موضوعة في إطار مستطيل مزين بحلقات يرجع للعصر الإسلامي.

3- القطعة الثالثة: عبارة عن قنينة عطرية من النحاس يزين البدن زخارف نباتية على هيئة «حزوز رقيقة» ترجع للعصر الإسلامي.

4- القطعة الرابعة: عبارة عن قبقاب «فردتين»، مُطعم بالصدف والعاج ومكفت بسلوك فضية، عليه شريط من القماش المُحلى بالزخارف النباتية ويرجع للعصر الإسلامي.

عرض القطعة المٌميزة لمدة شهر كامل

وأوضح «عثمان»، أنّه وقع اختيار الجمهور على القطعة الأولى وهي عبارة عن تمثال من البرونز لـ«إيزيس»، لافتاً أنّه سيتم عرض القطعة المميزة لشهر مارس لعام 2024 لمدة شهر كامل أمام الجمهور من زوار متحف كفر الشيخ، داعياً الجمهور إلى زيارة المتحف لمشاهدة «قطعة الشهر».