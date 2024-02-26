5 منافذ لبيع اللحوم في بورسعيد.. وإطلاق ثاني مراحل «100 مليون شجرة» بالإسكندرية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بشأن الأخبار المتداولة أمس، حيث بدأت محافظة كفر الشيخ تسليم موقع الميدان الإبراهيمي، لتطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي كمرحلة أولى طبقًا لرسومات وخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتنشيط السياحة الدينية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة دسوق، التي تُعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

مستشفى بني سويف التخصصي

وأشار التقرير، إلى أنّ مستشفى بني سويف التخصصي أعلنت تشغيل 7 تخصصات في العيادة المسائية بالمستشفى بأجر رمزي، للتخفيف عن المرضى، وتشمل تخصصات، جراحة مخ وأعصاب، وصدر، وأطفال، وروماتيزم ومفاصل، وعلاج طبيعي، وجلدية، وأسنان.

رصف طريق نجع حمادي

وأعلنت محافظة أسيوط بدء رصف طريق نجع حمادي بنطاق مركز صدفا، بطول 4 كيلومترات ضمن خطة المحافظة لتطوير وكفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية.

وتشهد محافظة بورسعيد، مشروع تربية الماشية التابع للجهاز التنفيذي للمحافظة، لتوفير أعداد كبيرة من عجول البقر المستوردة ذات السلالات عالية الجودة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، حيث تم تدشين 5 منافذ لبيع اللحوم، بأسعار تنافسية بجميع أحياء المحافظة.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة بمحافظة الإسكندرية

وتنظم مديرية الصحية التابعة لمحافظة المنيا اليوم، قافلة طبية علاجية بقرية نجم بمركز مطاي على مدار يومين متتالين، ضمن مبادرة حياة كريمة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وجرى إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة في الإسكندرية، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية.