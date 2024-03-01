قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية غدا.. الأماكن والمواعيد
كتب:
آية حسنين
11:32 ص | الجمعة 01 مارس 2024
قطع المياه - صورة تعبيرية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه بعدة مناطق في مركزي المنصورة تمي الأمديد غدا السبت لمدة 5 ساعات، تبدأ من 10 صباحا حتى 2 مساء.
قطع المياه لمدة 5 ساعات بالدقهلية
وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى أنه يتم قطع المياه غدا السبت لمدة 5 أيام عن قرى طناح بمركز المنصورة والربع بمركز تمي الأمديد.
سبب قطع المياه بالدقهلية
وأشارت مياه الدقهلية إلى أن سبب قطع المياه هو القيام بأعمال صيانة على خط «ميت فارس - الربع»، لمدة 5 ساعات، على أن تعود المياه بعد الانتهاء من الأعمال.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.