قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه بعدة مناطق في مركزي المنصورة تمي الأمديد غدا السبت لمدة 5 ساعات، تبدأ من 10 صباحا حتى 2 مساء.

قطع المياه لمدة 5 ساعات بالدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى أنه يتم قطع المياه غدا السبت لمدة 5 أيام عن قرى طناح بمركز المنصورة والربع بمركز تمي الأمديد.

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية إلى أن سبب قطع المياه هو القيام بأعمال صيانة على خط «ميت فارس - الربع»، لمدة 5 ساعات، على أن تعود المياه بعد الانتهاء من الأعمال.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.