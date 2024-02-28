«مياه الدقهلية» تعلن نتيجة استيفاء الأوراق ومواعيد الاختبار لوظيفة سائق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، نتيجة استيفاء الأوراق الخاصة بوظيفة سائق معدات ثقيلة، والتي أعلنت عنها برقم 3 لسنة 2023، وحددت رابطا محددا من أجل الحصول على النتيجة.

نتيجة استيفاء الأوراق الخاصة بوظيفة سائق

وأشارت شركة مياه الدقهلية إلى أنه يمكن للمواطنين الدخول على الرابط من هنا، والاستعلام عن نتيجة استيفاء الأوراق الخاصة بسائق معدات ثقيلة باسم المتقدم.

وأضافت «مياه الدقهلية»، أنه في حال القبول يتوجه المتقدم إلى الشركة من أجل عقد الاختبار التحريري، وذلك يومي الثلاثاء 5 مارس، والأربعاء 6 مارس 2024.

وظيفة سائق معدات ثقيلة بالدقهلية

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أعلنت عن وظيفة سائق معدات ثقيلة في مختلف المراكز الآتية:

- مركز المنصورة

- مركز محلة دمنة

- مطرز طلخا

- مركز نبروه

- مركز تمي الأمديد

- مركز أجا

- مركز السنبلاوين

- مركز بلقاس

- مركز الستاموني

- مركز الكردي

- مركز شربين

- مركز جمصة

- مركز الستاموني

- مركز دكرنس

- مركز بني عبيد

- مركز المطرية

- مركز المنزلة

- مركز منية النصر

- مركز الجمالية

- مركز المطرية.