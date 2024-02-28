«مياه الدقهلية»: قطع الخدمة عن البعض المناطق بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية اضطرار الشركة لقطع الخدمة بشكل مفاجئ عن بعض المناطق اليوم، بسبب وقوع عطل غير متوقع.

وأشارت الشركة إلى أنه تم قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة المنصورة بحي شرق المنصورة ويستمر القطع لحين الانتهاء من الأعمال.

سبب قطع المياه

وأشارت إلى أن قطع الخدمة جاء نتيجة لحدوث انفجار مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 600 مم بمحطة مياه شرق المنصورة بميدان الاستاد بشارع الجيش، لافتة إلى أن الانفجار تسبب في انقطاع المياه عن أجزاء من حي شرق المنصورة وأجزاء من حي غرب المنصورة وضعف المياه ببعض الوحدات المحلية التابعة لمركز المنصورة.

متي ينتهي قطع المياه بالدقهلية اليوم؟

واضافت مياه الدقهلية أنه يتم العمل في الوقت الحالي مع العطل من أجل سرعة الإصلاح والصيانة وجاري العمل على كسح المياه التي جاءت نتيجة الانفجار وتعود المياه بعد الانتهاء من كافة الأعمال .