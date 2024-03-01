طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح واستعدادات مكثفة قبل نوة السلوم

يشهد طقس الإسكندرية اليوم نشاط الرياح المثيرة للأتربة في مختلف المناطق، مع وجود كتل هوائية نهارا تزيد من الإحساس بدفء الأجواء، في ظل عدم استقرار حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد مع نهاية الأسبوع.

طقس الإسكندرية اليوم

وتنخفض درجات الحرارة ليلا في طقس الإسكندرية اليوم، حيث تسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة، ونسبة الرطوبة 38%، وتصل سرعة الرياح إلى 14 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن استعدادها لاستقبال نوة السلوم الأيام المقبلة، من خلال غرفة عمليات، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية في الأحياء شرق ووسط وغرب، بالإضافة إلى شركة مياه الصرف الصحي.

أمطار متفاوتة الشدة

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع وجود برودة في الجو وانخفاض درجات الحرارة خلال نوة السلوم، وهو ما تستعد معه الأجهزة المعنية من خلال فرق الانتشار السريع وسيارات الصرف الصحي ومعدات على أعلى مستوى للتعامل السريع والتدخل وقت الحاجة لسحب المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.