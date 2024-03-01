كيفية تسجيل مقررات الترم الثاني في جامعة كفر الشيخ.. نظام الساعات المعتمدة

بدأت عملية تسجيل المقررات الدراسية في جامعة كفر الشيخ للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني «الربيعي» للعام الجامعي 2023 - 2024، وذلك بـ13 كلية ومعهدا.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة في 20 برنامجاً من البرامج المميزة والمتخصصة والتي تعمل بنظام الساعات المعتمدة «بمصروفات» بـ13 كلية ومعهد في جامعة كفر الشيخ.

خطوات تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة في جامعة كفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته الجامعة فإنّ خطوات تسجيل المقررات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة في جامعة كفر الشيخ، كما يلي:

1- يدخل الطالب عبر هذا الرابط من هنا.

2- يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية عبر ذات الرابط.

3- يطبع الطالب استمارة تسجيل المقررات.

4- يسلّم الطالب استمارة تسجيل المقررات إلى شؤون الطلاب بالكليات التي تطبق نظام الساعات المعتمدة مع إيصال سداد الرسوم الدراسية.

تعليمات تسجيل المقررات الدراسية

ووضعت الجامعة عدة تعليمات أثناء تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة كالآتي:

1- التأكيد على طباعة شيت التسجيل النهائي بعد عمليات الحذف والإضافة وتوقيعه واعتماده من المرشد الأكاديمي وختم شؤون الطلاب.

2- تسليم نسخة للمرشد الأكاديمي ونسخة لشؤون الطلاب ونسخة يحتفظ بها الطالب لدخول الامتحان كمستند لتسجيله للمقررات الإجبارية والاختيارية على حد سواء.

3- المواد الاختيارية والإجبارية على نفس القدر من التعاملات والتقييم وما ينطبق على المواد الإجبارية ينطبق على الاختيارية في جميع أحكامها طالما تم اختيارها.

20 برنامجاً في جامعة كفر الشيخ

وتتميز جامعة كفر الشيخ بعدد من البرامج المتنوعة، حيث وصل عدد البرامج بـ13 كلية ومعهدا إلى 20 برنامجاً، وهي ضمن البرامج المميزة والمتخصصة والتي تكون تعمل بنظام الساعات المعتمدة «بمصروفات»، وهي كالتالي:

1- كلية الصيدلة برنامج «الصيدلة الإكلينيكية».

2- كلية الطب البيطري برامج «تميز صحة وسلامة الغذاء - تميز طب وجراحة الحيوانات الأليفة».

3- كلية العلوم برامج «علوم وتكنولوجيا النانو - التقنية الحيوية التطبيقية - الكيمياء الحيوية».

4- كلية الهندسة برنامج «هندسة نظم الميكاترونيات».

5- كلية الحاسبات والمعلومات برنامج «تقنية المعلوماتية الحيوية».

6- كلية الزراعة برنامج «تكنولوجيا الزراعة المحمية - نظم الإنتاج الزراعي الموجهة للتصدير».

7- كلية الذكاء الاصطناعي برنامج «الذكاء الاصطناعي الحيوي».

8- كلية الألسن برنامج «الترجمة المتخصصة في اللغة الأسبانية - الترجمة المتخصصة في اللغة الإنجليزية».

9- كلية التربية برنامج «إعداد المُعلم باللغة الإنجليزية».

10- كلية التجارة برنامج «شعبة اللغة».

11- كلية الآداب برامج «المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية - علم النفس الإكلينيكي المتميز - اللغة الإنجليزية والترجمة».

12- كلية التربية النوعية برنامج «مُعلم حاسب باللغة الإنجليزية».

13- المعهد الفني للتمريض برنامج «الدبلوم التخصصي».

نظام الساعات المعتمدة

وبموجب نظام الساعات المعتمدة يتم تسجيل الطالب في عدد ساعات دراسية خلال كل فصل دراسي، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول «الخريفي» مع بداية الدراسة ولمدة 15 أسبوعاً على الأقل، ويمكن للطالب أنّ يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين 12 و21 ساعة، حسب قدراته وإمكانياته وتقدمه الدراسي.