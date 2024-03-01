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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالخارج.. إليك رابط التقديم

كتب:

ماهر هنداوي
11:48 ص | الجمعة 01 مارس 2024
وزارة العمل تكشف عن فرص عمل للشباب بالخارج

وزارة العمل تكشف عن فرص عمل للشباب بالخارج

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل بالخارج وفتح باب التسجيل أمام الشباب الراغبين  في السفر حيث يمكنهم  الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل بياناتهم المطلوبة على مهنة عامل زراعي في إطار دور الوزارة لرسم سياسات التشغيل لفرص العمل الدائمة والموسمية.

فرص عمل بالخارج

أكدت وزارة العمل أن تسجيل بيانات الراغبين في التقديم لتلك الوظيفة ستكون على الموقع الرسمي للوزارة من هنا  لافتة إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات من راغبي العمل يدويًا بديوان عام الوزارة.

خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني في وزارة العمل

وحددت وزارة العمل عبر هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل  بالوزارة خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني، بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها

1- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

2- اختيار تسجيل راغبي العمل.

3- تسجيل البيانات كالتالي:

- اختيار رغبة العمل بالخارج.

- اختيار عمالة زراعية موسمية بالخارج

- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء على أن يكون ساريا لمدة سنة على الأقل.

- الاحتفاظ بكلمة السر.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.