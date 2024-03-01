خبير تكنولوجي يكشف كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها على غزة؟

يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات العصر الحالي، إذ انتشرت تقنياته المختلفة مؤخرا وأصبح العالم يتحدث بلغته الرقمية، وفقًا لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC، لكن كيف تحول الذكاء الاصطناعي إلى مصدر تهديد للإنسان؟ وكيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها على غزة؟

كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها على غزة؟

الدكتور عماد الشرقاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أكد لـ«8 الصبح»، أن التكنولوجيا من الممكن أن تطور نفسها بنفسها لكن الإنسان سيظل هو من يوجه الآلة، وبعض الدول الكبرى تستخدمؤ في تطوير السلاح والحروب: «تخيلي كدة يكون عندك عسكري بشري وآخر آلي؟ الأول ممكن يموت لكن التاني آلة مش هتتأثر لذلك تلجأ بعض الدول ومنها إسرائيل للذكاء الاصطناعي في رسم الخطة لغزو غزة، وده برنامج اتعمل خلاص وهي مش قادرة تتراجع».

استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي، للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة، لم يكن وليد اللحظة بل طورت البرامج واستخدمتها وفق خطة محكمة لم تستطكع التراجع عنها: «هي بتستخدم الذكاء الاصطناعي بديلا عن شجاعة جنودها، ولو اشتغل الذكاء الاصطناعي مع ملف المفاعل النووري في أي دولة ممكن يفجر العالم، وممكن يدخل في الهندسة الوراثية للإنسان لإنه أذكى وبيولد أفكار واستنتاجات من خلال الأوامر اللي بتديهاله».

خبير تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن الإنسان من الممكن أن يطور نفسه إلى حد معين من الإنسانية، لكن الأجهزة لا تراعي ذلك: «إسرائيل بتستخدمه دون فرامل في حربها على غزة، تخلت دولة الاحتلال عن إنسانيتها واستخدمت الآلة بكل وحشية».