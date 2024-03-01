«الصحفيين الفلسطينيين» تدين جريمة دوار النابلسي: 800 جريح لا يجدون العلاج

قالت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين شروق أسعد، إن مجزرة دوار النابلسي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العُزل، بشعة، ولو حدثت في مكان آخر غير غزة لانتفض العالم كله متحدثا باسم حقوق الإنسان، مضيفة أن ما يحدث في غزة تعدى وصف الإبادة الجماعية.

مجزرة دوار النابلسي

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة dmc، أن ما يحدث في قطاع غزة غير منصف، مؤكدة استشهاد 112 فلسطينيا في مجزرة دوار النابلسي: «إسرائيل مصممة على ارتكاب المجازر وتهجير الفلسطينيين، ويتحدث نتنياهو عنها علنا وهو يريد أن يبقى بأي شكل من الأشكال على حكومته المتطرفة».

على العالم أن يتحرك لإنقاذ ما تبقى من أهالينا في غزة

تابعت بأن مستشفى كمال عدوان، لم يعد قادرا على علاج 800 جريح: «المستشفى لم يعد يقدم العلاج للمرضى بعد توقف كل المستشفيات الأخرى، نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية، وعلى العالم أن يتحرك لإنقاذ ما تبقى من أهالينا في غزة».

أوضحت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنه جرى تدمير أكثر من 70 ألف منزل، وهناك مجازر عديدة ومستشفيات تقصف، ويجب أن تتوقف إسرائيل فورا عن تلك المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والكبار الذين لا ذنب لهم، متسائلة إلى متى تستمر هذه المجازر بحق عب أعزل؟