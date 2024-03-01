«الدوما» يعقد جلسة لمناقشة معلومات ضرب جسر القرم 11 مارس المقبل

قال رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، إنه يجب إرسال طلب إلى البوندستاج للتحقيق في المعلومات حول تسجيل يبحث خلاله ضباط ألمان خططًا لتوجيه ضربات إلى جسر القرم، حسبما أفاد نبأ عاجل على شاشة «القاهرة الإخبارية».

ونقلت القناة تصريحات رئيس مجلس الدوما: «سنعقد جلسة في 11 مارس لمناقشة المعلومات بشأن التسجيل الذي من خلاله يبحث عسكريون ألمان خططاً لتوجيه ضربات إلى القرم».

وأشار رئيس الدوما: «حقيقة التسجيل لحديث حول استهداف جسر القرم تقتضي إعطاء تفسيرات ما إذا كان شولتس يدرك بأن هذا يتطلب رداً من روسيا».