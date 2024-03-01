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دراما المتحدة

تعاون بين هيئتي الرقابة النووية والإشعاعية في مصر واليابان

كتب:

سلامة عامر
01:32 م | الجمعة 01 مارس 2024
لقاء رئيس هيئة الرقابة النووية مع نظيره الياباني

لقاء رئيس هيئة الرقابة النووية مع نظيره الياباني

التقى الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية  نظيره الياباني الدكتور«يامانكا شينسوك» Yamanaka Shinsuke رئيس هيئة الرقابة النووية باليابان في مقر هيئة الرقابة النووية اليابانية لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين في إطار تنفيذ خطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وفي إطار سعي الهيئة تبادل الخبرات مع الهيئات الرقابية المماثلة على المستوى الدولي والاقليمي

سعي الهيئة المصرية الدائم للتعاون مع نظيراتها

أشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية  إلى أن شعبان استهل اللقاء بترحيب الجانب الياباني بالاجتماع وسعي الهيئة المصرية الدائم للتعاون مع نظيراتها.

بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

وكشفت الهيئة في بيانها عن بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين كل من الهيئة المصرية واليابانية.

حماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الأشعة المؤينة

استعرض  شعبان خلال الاجتماع أهم ما حققته الهيئة من نجاحات في ظل الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لتحقيق استقلالية هيئة الرقابة المصرية بما يمكنها من تحقيق رؤية الهيئة وتنفيذ سياساتها لحماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الأشعة المؤينة.

تبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفة

واتفق الجانبان على بدء التواصل بين فريقي العمل في الهيئتين الرقابيتين لصياغة إطار مؤسسي يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات ولاسيما في مجال التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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