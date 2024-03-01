رفع 7 آلاف طن مخلفات خلال أسبوع في الإسماعيلية

نجحت الوحدات المحلية في الأحياء والقرى والمراكز بمحافظة الإسماعيلية في رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين ضمن الحملة المكبرة للاهتمام بالنظافة العامة أولًا بأول.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن حملات رفع القمامة تأتي لمنع تراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث نجحت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7 آلاف و174 طنا خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 29 فبراير.

حملات مكثفة في القرى

وتمكنت حملة في مركز ومدينة الإسماعيلية من إزالة 100 طن من نطاق قرية الفردان، فيما تم رفع 100 طن بنطاق قرية الحجاز ورفع 280 طنا في قرية نفيشة، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت 250 طنا.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 825 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من 1204 أطنان من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، فيما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 681 طنا على مدار الأسبوع الماضي.

حملات في المراكز

وفي مركز ومدينة فايد تم رفع 650 طن قمامة من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 611 طنا خلال الأسبوع الماضي، كما تم رفع 905 أطنان من مركز ومدينة القنطرة غرب، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 735 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.