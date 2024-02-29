مهرجان الإسماعيلية.. مخرج «ساعة غداء»: أحاول مناقشة الجوانب الأسرية في أفلامي

يستكمل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عروض الدورة الـ25 بقصر ثقافة الإسماعيلية في فعاليات اليوم الأول للمهرجان، ومن هذه الأفلام ساعة غداء، للمخرج حلمي نوح، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وشهد العرض حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا.

قصة فيلم «ساعة غداء»

يحكي الفيلم قصة زوجين مصريين يتناولان الغداء في المنزل كعادتهما كل يوم، وذات مرة يطلب الرجل من زوجته طلبا فتبدأ بمساومته ولكن بحذر خوفًا من أنها ترتكب ذنبا وفجأة يصبح البيت على صفيح ساخن.

وخلال الندوة التي أدارتها الصحفية ميداء أبو النضر، قال مخرج الفيلم إنه مهتم بالتطورات الاجتماعية، وفيلم ساعة غداء هو الفيلم الرابع له، فكان هناك ثلاثة أفلام أخرى وهي كل من: مركب ورق، ليلة للحواس، ليلة حب.

مخرج الفيلم يوضح وجهة نظر المجتمع

عبّر حلمي نوح مخرج الفيلم عن وجهة نظر المجتمع ووجهة نظر زوجين لاستحالة الحياة بينهما في التفاصيل الصغيرة ولكن مواجهتهما للمجتمع تمنع إفصاحهما عن الانفصال، فهناك تفاصيل صغيرة التي تقوي العلاقات أو تنهيها، وغالبا ما تكون المرأة لديها الرهبة من مواجهة المجتمع بعد الانفصال مما يجعلها تتراجع.

وعن رؤية المخرج للأفلام التسجيلية، قال: أعجبت بالصناعات الأخيرة للأفلام التسجيلية، وهناك أفكار خارج الصندوق، وأفكار أفلام تسجيلية بشكل سينمائي أكثر من وثائقي، وأفكار أيضا فتحت بابا لقضايا مهمة.

وقال عماد غنيم ممثل الفيلم: بحاول أن أضفي رؤية المخرج وفكرة الفيلم والشخصية، فكانت الشخصية شاب متسلط، والزوجة تحاول إثبات موقفها في خلافات تكاد تكون بسيطة من وجهة نظر الزوج.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.