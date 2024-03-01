مكاتب بريد تعمل يومي الجمعة والسبت في الإسماعيلية.. اعرف أماكنها

أعلنت الهيئة العامة للبريد في الإسماعيلية عن أماكن عمل مكاتب البريد التي تقدم خدماتها للمواطنين في يومي الجمعة والسبت ضمن الخدمات المقدمة من هيئة البريد المصري، وإتاحة صرف المعاشات بالزيادة الجديدة حيث يتوافق موعدها يوم الأول من مارس وهو عطلة رسمية.

أماكن عمل مكاتب البريد يومي الجمعة

وحددت الهيئة العامة للبريد أماكن العمل الجمعة في الإسماعيلية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لتشمل التالي:

1- مكتب بريد فنارة بمركز فايد.

2- مكتب بريد جليانة بمركز القنطرة شرق.

3- مكتب بريد حي السلام في حي ثان الإسماعيلية.

4- مكتب بريد الشيخ زايد في حي ثالث الإسماعيلية.

5- مكتب بريد الصفا في حي ثان الإسماعيلية.

6- مكتب بريد متنقل 1 في القنطرة شرق

كما حددت الهيئة العامة للبريد أماكن العمل الجمعة في الإسماعيلية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء لتشمل الآتي

1- مكتب بريد العبور في التل الكبير.

2-مكتب بريد متنقل رقم 3 بمنطقة الموقف الجديد.

3-مكتب بريد متنقل بمنطقة المديريات بحي الشيخ زايد أمام مكتبة مصر.

4-مكتب بريد رقم 2 متنقل أمام عزبة اليهتيني بمدخل طريق البلاجات.

أماكن عمل مكاتب البريد يومي السبت

وحددت الهيئة العامة للبريد أماكن العمل السبت في الإسماعيلية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء لتشمل الآتي

1-مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي بجوار محطة القطار.

2- مكتب بريد حي السلام بنطاق حي ثان.

3-مكتب بريد مجمع محاكم الإسماعيلية.

4- مكتب بريد العبور في حي ثان.

4- مكتب بريد المرور داخل إدارة مرور الإسماعيلية.

5- مكتب بريد مرور أبوصوير

6- مكتب بريد مرور التل الكبير.

7- مكتب بريد القصاصين.

8- مكتب بريد قرية أبو خليفة.

9- مكتب بريد قرية جلبانة

10- مكتب بريد الشيخ زايد.

كما حددت الهيئة العامة للبريد أماكن العمل السبت في الإسماعيلية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء لتشمل الآتي

1- مكتب بريد العبور في مدينة التل الكبير.

2-مكتب بريد متنقل 1 في القنطرة شرق.

3-مكتب بريد متنقل رقم 3 بالموقف الجديد.

4-مكتب بريد متنقل 4 بمنطقة الشيخ زايد أمام مكتبة مصر.

5-مكتب بريد متنقل رقم 2 أمام عزبة البهتيني بمدخل طريق البلاجات.