أماكن ومواعيد عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية اليوم

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة عن مواعيد عروض الأفلام اليوم الجمعة في جميع القاعات بقصر الثقافة ومكتبة مصر وسينما دنيا، ضمن العروض اليومية التي تستمر حتى الاثنين المقبل.

مواعيد العروض في القاعة الرئيسية بقصر الثقافة

وتتضمن عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية اليوم، في القاعة الرئيسية الأفلام التالية:

الساعة 10:45: أفلام ديدرا والصورة العائلية ونهاية الرحلة والراهب شيشن والبلاد البنفسجية وأيوب ومار ماما وآخر الليل.

الساعة 12:45: أفلام بعد الجسر وجوع.

الساعة 2:30: فيلم تحت التشييد.

الساعة 4:05: الحياة حلوة وكينوبسيا ومن لوحة إلى أخرى.

الساعة 6:00: فيلم ستيفي.

الساعة 7:35: ماستر كلاس مع المخرج الأمريكي ستيف جيمس.

مواعيد العروض في القاعة الصغرى بقصر الثقافة

وتتضمن عروض مهرجان الإسماعيلية القاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية العروض الآتية

الساعة 11

"شهاب" و"كنت اعتقد انني ساصنع فيلما شاعريا من اخي"

الساعة 12:35

"مختار عاشق الازميل" و"الفنان الساخر" و"لعبة الموبايل" و"ساكن" وعن اشياء لا اعرفها"

الساعة 3:05

الحلقة البحثية "الصحافة الفنية في مصر 1952 الي 1973" اشراف أ / كمال رمزي

الساعة 6

"رجل يغرق" و"عالم ليس لنا" و"عودة رجل"

الساعة 7:35

"وحيد القرن الاخير" و"البريما اليسا كاريلو كايربرا"

مواعيد العروض في القاعة الرئيسية في سينما دينا

وتتضمن عروض افلام مهرجان الإسماعيلية، للسينما التسجيلية في سينما دنيا العروض الآتية

الساعة 10

"كازابلانكا"و" اغتيال" و"الوريثات"

الساعة 12:30

"سمر.. قبل اخر صورة" و"الموت خطير.قد يكون مؤذيا"

الساعة 2:45

"ما ماما" و"صورة جماعية" و"اخر الليل" و"في ظل شجرة السرو"و"الصورة العائلية" و"ديدرا".

الساعة 4:20

"كما كانت" و"36 شارع الورود" و"النمل الابيض" و"ان تكون طائرا او لا تكون" و"نهاية رحلة"

الساعة 6

"بدون اجازات شتوية" و"مطاردة الشمس الشط"

الساعة 7:50

"الحياة حلوة" و"سوف يحتوينا القمر"

مواعيد العروض في القاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة

وتتضمن عروض افلام مهرجان الإسماعيلية، للسينما التسجيلية في مكتبة مصر العامة العروض الآتية

الساعة 11

"ديدرا" و"الصورة العائلية" و"نهاية رحلة" و"الراهب سيشن" و"مار ماما"

الساعة 4

"الشتاء الاخير" و"تحت التشييد"

الساعة 6

"الحياة حلوة"