القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أشرف أحمد شريف، مدير جمعية المحاربين القدماء، أكد خلالها اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة، لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم في جميع المجالات، مشيرا إلى دور الجمعية في توفير التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفانا بدورهم الوطني وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

وتضمّنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين، اشتملت على كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة ألعاب القوى ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية، كما قدّمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

يذكر أنّ جمعية المحاربين القدماء تحصّلت على 4 كؤوس، و191 ميدالية متنوعة خلال الموسم الرياضي الماضي، وفي نهاية المهرجان جرى توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.