أمير ثري يعرض مليون دولار لمن تنجب له طفلا.. يبحث عن وريث

رغم تبنيه أبناء إلا أن حلم الأبوة لا يزال يحرك الأمير الألماني ـ الأمريكي فريدريك فون آنهالت، البالغ من العمر 80 عامًا، فلم يكتف بتبني أبناء ضمن عائلته، إلا أنه يسعى لإيجاد امرأة تتولى مهمة الأمومة البديلة.

أمير ثري يعرض مليون دولار لمن تنجب له طفلا

وفقًا لموقع «فوكس» الألماني، يسعى الأمير فريدريك فون آنهالت، إلى إيجاد امرأة تتولى مهمة الأمومة البديلة، مقابل مبلغ يصل إلى مليون دولار أمريكي، في إطار سعيه لتأمين وريث لثروته الطائلة.

وبحسب لما صرح به على موقع «بيلد.دي» الألماني، فإن هناك عدة معايير لاختيار أم لطفله المستقبلي، إذ إنه يجب أن تكون والدته امرأة ذات أصول ألمانية أو مجرية، حتى تتماشى مع أصوله وأصول زوجته الراحلة، النجمة الهوليوودية جاجا جابور.

وعلى الرغم من التحديات القانونية التي قد تواجه الأمير في أوروبا، إذ لم يتم التصديق على مصطلح الأمومة البديلة بعد، حتى الآن، لكنه لا يزال يسعى وراء حلمه، سواء بطرق طبيعية أو بمساعدة بعض الأدوية التي تمكنه من ذلك حتى في سنه.

الأمير يسعى لإيجاد وريثا لعرشه

ولدى الأمير أبناء بالتبني، ورغم ذلك ما يزال يبحث عن حل للمشكلة، خاصة بعد وفاة أبنائه بالتبني أيضًا ألكسندر فون، العام الماضي، وأوليفر ليوبولد برينز فون آنهالت، عام 2016، حركت لديه شعورا بأهمية وجود طفل من صلبه، بل وإيجاد وريث حقيقي لعرشه.