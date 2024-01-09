أمين الفتوى يكشف سبب تحريم التبني.. فرق واحد عن الكفالة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفالة اليتيم تعني رعاية اليتيم وتوفير له الحياة الكريمة من مأكل وملبس والتعليم والرعاية الصحية، ويوفر له فرصة الاندماج بالمجتمع كغيره من مثل سنه.

الكفالة جائزة والتبني محرم شرعا

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حوار عبر قناة «الناس»، أن الشريعة الإسلامية تجيز الإنفاق على اليتيم بكفالته، لكنه كذلك حرم التبني، حيث إن الفرق بين الكفالة والتبني، هو أن التبني يقوم بتغيير اسم والد اليتيم إلى اسم من يكفله، وهو أمر محرم شرعا.

سبب تحريم التبني بالإسلام

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سبب تحريم التبني بالإسلام يرجع إلى حرص الدين الإسلامي على الحفاظ على الأنساب، وأن يعلم اليتيم من هم والده ووالدته عندما يسمح عمره بذلك.