رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الكشف مجانا على السيدات بمستشفيات الشرطة خلال شهر مارس

كتب:

محمد بركات
02:02 م | الجمعة 01 مارس 2024
مستشفى الشرطة

مستشفى الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة، وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وذلك خلال الفترة المسائية، بداية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً، يومي 1 و8 مارس، وبداية من الساعة 8 مساء حتى 11 مساء أيام 15 و23 و29 مارس.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرا من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال في المجتمع.

اقرأ المزيد:

البنوك تواصل تقديم خدمات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. تنتهي آخر مارس

aiBANK يشارك في فعالية الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بنك مصر يقدم مزايا وعروض مجانية في اليوم العالمي للمرأة.. إليك التفاصيل

في اليوم العالمي للمرأة.. جهود شيخ الأزهر خلال 13 عاما لدعم حقوق النساء

طريقة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة في بعض الدول.. نساء الهند يحملن الطوب

في اليوم العالمي للمرأة.. أعمال درامية تناقش قضايا السيدات برمضان 2023
بقلم محمد بركات