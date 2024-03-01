الكشف مجانا على السيدات بمستشفيات الشرطة خلال شهر مارس

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الخدمات الطبية، تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة، وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وذلك خلال الفترة المسائية، بداية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً، يومي 1 و8 مارس، وبداية من الساعة 8 مساء حتى 11 مساء أيام 15 و23 و29 مارس.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديرا من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال في المجتمع.