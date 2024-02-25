طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل بمكونات في مطبخك.. «نفس طعم الجاهزة»

الجبنة الرومي من أنواع الجبن المحببة لدى فئات مختلفة خاصة الأطفال، ويمكن إعدادها في المنزل بطريقة موفرة، ولا تحتاج سوى خطوات بسيطة، لضمان نجاح الوصفة في وقت قصير.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، طريقة موفرة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل.

مقادير الجبنة الرومي بحسب الشيف نجلاء الشرشابي:

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف لتر من اللبن أو 2 كوب لبن.

حبة واحدة من البطاطس المسلوقة المهروسة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من القشطة.

نصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة.

لون طعام برتقالي.

طريقة عمل تحضير الجبنة الرومي في المنزل للشيف نجلاء الشرشابي

تبدأ الخطوة الأولى بخلط بعض المكونات مع بعضها، وهي 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، مع كمية بسيطة من مقدار اللبن، ثم وضعهما في الكبة.

أما الخطوة الثانية هي وضع خليط الزبادي مع بقية مقدار اللبن في حلة على النار، وتركه على درجة حرارة متوسطة حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ويقطع اللبن أي يتحول إلى جبنة وشرش أو مياه.

الخطوة الثالثة بتصفية الحليب جيدًا، وأخذ كتل الجبنة ووضعها في مصفاة، بها قطعة من الشاش تساعد على التصفية جيدًا، ثم وضع الخليط في الكبة وتضاف حبة واحدة من البطاطس المسلوقة المهروسة، ونصف كوب من الجبنة الرومي المبشورة، وملعقة كبيرة من القشطة، ولون طعام برتقالي، وكمية من الملح والفلفل حسب الرغبة ويضرب الخليط في الكبة حتى يختلط تمامًا.

تجهيز الجبنة الرومي في المنزل

وتأتي الخطوة الرابعة بوضع الخليط في صينية مربعة أو دائرية، مدهونة بالقليل من الزيت، ويغطى وجهها بكيس بلاستيك، وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا، وعند خروجها يتم تقطيعها إلى شرائح واستخدامها.