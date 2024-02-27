طريقة عمل الكنافة بالقشطة في دقائق معدودة زي الجاهزة

يحل علينا شهر رمضان الكريم محملا بالطاعات والخيرات لذلك تبحث ربات البيوت عن طرق سهلة وبسيطة لعمل الكنافة بالقشطة، لأنها من الحلوى الأساسية بعد وجبة الإفطار في كل بيت مصري، ويعشقها الجميع منذ زمن، وهي مميزة وطعمها لذيذ ومقرمشة، خاصةً أنها محشوة بطبقة من الكريمة أو القشطة التي تجعلها متوازنة.

فيما يلي طريقة عمل الكنافة بالقشطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» الذي يُعرض على قناة «cbc» سفرة.

مكونات الكنافة بالقشطة

- نصف كيلو من الكنافة.

- كوب من السمن.

- 2 ملعقة عسل أو شربات الكنافة.

- ملعقة كبيرة ممتلئة سكر بودر.

مقادير القشطة

كوب كبير من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

كوب كبير قشطة.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري).

خطوات عمل الكنافة بالقشطة

- لعمل الكنافة في البيت يخلط اللبن والدقيق والسكر والقشطة وماء الورد أو الفانيليا في وعاء عميق.

- يتم رفع الوعاء على نار متوسطة الحرارة مع التقليب، حتى يصبح القوام غليظا وهو القوام المطلوب.

- بعدها يوزع مقدار السمن على الكنافة ويقلب باليد بطريقة خفيفة، حتى يختلط السمن مع الكنافة كلها، مع مراعاة الحفاظ على عدم تقطيع خيوط الكنافة، وجعلها متماسكة.

- جعل الكنافة متماسكة، ويمكن تفتيتها تماما، لكن في الحالتين يجب أن يوزع السمن على كل الكنافة لتتماسك.

- يدهن قالب أو صينية الفرن بكمية مناسبة من السمن، وتوضع فيه نصف كمية الكنافة.

- توزع القشطة على وجه الكنافة، مع مراعاة عدم سقوطها في القاع، كما يجب تغطية كل جوانب الصينية بالكنافة، كي لا تلمسها القشطة وتلسع في الفرن.

- توضع باقي كمية الكنافة على القشطة لعمل طبقة أخرى من الكنافة.

- يدخل قالب الكنافة في الفرن على درجة 180 لمدة 30 - 45 دقيقة.

- يخرج القالب من الفرن عندما يصبح لونه ذهبي غامق اللون.

- يترك لمدة 5 دقائق لتهدأ.

- تسقى الكنافة بالشربات وتترك قليلا، ثم تقلب لتتشرب الشربات من الداخل والخارج، ثم تزيينها بالمكسرات.