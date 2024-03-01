ضبط 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 29761 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

708 مخالفات سير دون تراخيص.

40 دراجة نارية مخالفة.

12200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

16 مخالفة موقف عشوائى.

594 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

4 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.