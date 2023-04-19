استعدادات التنمية المحلية لاستقبال عيد الفطر.. بعد توجيهات رئيس الوزراء

أنهت وزارة التنمية المحلية استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وجه بتعلميات مشددة أثناء ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس.

واتخذت التنمية المحلية عدد من الإجراءات لضمان توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، كالتالي:

- متابعة منافذ السلع الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة للمواطنين، بكل الأحياء والمدن، والوصول إلى الأماكن النائية.

- تكثيف الحملات من التموين والصحة والطب البيطري، للتأكد من جودة المنتجات واللحوم والأسماك، بالأسواق والمحلات، خلال الفترة الراهنة.

- متابعة مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي، والالتزام بالمواعيد المقررة.

- المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات على الأراضي أو مخالفات البناء، واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين بشكل فوري.

- مواجهة الإشغالات بالشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

- استمرار عمل غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، للتعامل مع أي طارئ ومتابعة الموقف أولا بأول.

متابعة مواقف السيارات

- رفع درجة الاستعداد في الخدمات الأساسية، التي يتعامل معها المواطن، مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.

- التركيز على ضرورة متابعة مواقف السيارات من النقل العام والسرفيس، ونقل الركاب خلال فترة العيد.

- التأكد من عدم استغلال المواطنين، وعدم زيادة تعريفة المواصلات، خاصة في الخطوط بين الأقاليم.

- تقارير متابعة يومية، عن مدى توافر السلع الأساسية واللحوم في جميع منافذ بيع السلع بالمحافظات.

فتح الحدائق والمتنزهات

- العمل على تكثيف الحملات المرورية، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.

- قيام المحافظات بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين، ومراجعة إنارة جميع الطرق، وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات، بجميع المراكز والمدن بالمحافظات.