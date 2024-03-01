حملات مكثفة لرفع الإشغالات والقمامة من شوارع الشرقية 

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، حملات المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

رفع 50 طن قمامة ونقلها إلى مدفن صحي

وقامت رئاسة مدينة القنايات بأعمال النظافة والتجميل في نطاق المدينة وتم رفع القمامة من أماكن التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع جميع تراكمات القمامة على حرم السكة الحديد، وكذلك متابعة طريق أبو الأخضر والغنيمي وكوبري أبو طبل وطريق بحر أبو الأخضر حفاظاً على الوجه الجمالي للمدينة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع الأتربة بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية.

وفي حي أول الزقازيق تم رفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير بيئة صحية وتسهيل حركة السير والمرور للمواطنين، كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تجميل الطرق والدهانات بغسل ممشى كورنيش الجامعة بشارع جمال عبد الناصر لإضفاء اللمسة الجمالية على شوارع المدينة.

كما تواصل رئاسة مدينة القرين تكثيف أعمال النظافة والدهانات منذ الصباح الباكر بشوارع المدينة، بدءا من مدخل المدينة مروراً بميدان الصنايع وصولاً لمستشفى القرين.

حملات نظافة مكثفة في شوارع فاقوس

وفي مركز فاقوس، يواصل المسؤولون في قسم المخلفات الصلبة والبلدية والحملة الميكانيكية بالمجلس ومشرفي المناطق بالإدارة أعمال إزالة تراكمات القمامة، والتي شملت أعمال رفع القمامة والتراكمات بمناطق متفرقة بشوارع المدينة.

وفي مركز أبو كبير، شنت الأجهزة المعنية حملات النظافة بنطاق الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسؤولي قطاع النظافة والإشغالات والبيئة.