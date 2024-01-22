تحرير 48 محضر إشغالات في حملات بمركزي ديروط والقوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار شن حملات إزالة الاشغالات، ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط في الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى تحرير 48 محضر متنوعًا في حملات بمركزي ديروط والقوصية.

حملات إزالة الإشغالات

وفي إطار توجيهات محافظ أسيوط، لرؤساء الوحدات المحلية، ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات، وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي شرطة المرافق، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والقوصية، تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين كافة، وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق.

تحرير 48 محضرًا متنوعًا

وأسفرت الحملات عن تحرير 48 محضرًا متنوعًا، وذلك بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبا رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والمتابعة الميدانية والتراخيص والمرافق.