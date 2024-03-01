القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: الوطن يعيش بشهدائه (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر «يوتيوب»، برومو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد والمُحارب القديم، والذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».

وقالت القوات المسلحة، في ثالث برومو لها عن «يوم الشهيد 2024»، إن الشهداء رجال عاشوا في عالم يُصنع فيه الأبطال داخل القوات المسلحة، وتُنجب فيه الأساطير، وعلى أرضه تتشابك كل قصص الشجاعة والبطولة والتضحية.

أضافت القوات المسلحة، في البرومو، أن يوم الشهادة، هو يوم يتردد صداه عبر العصور، وأن إرث بطولات الشهداء يمتد أبعد من ساحة المعركة.

وتابعت: «الوطن بيعيش برجالته.. وبيعيش ألف مرة بشهدائه»، مختتمة: «التاسع من مارس.. يوم الشهيد.. ويبقى الأثر».