كيفية تعليم أطفالك الصلاة بطريقة سهلة.. من وحي مسلسل سر المسجد

المسلسلات الكرتونية من أكثر ما يجذب انتباه الطفل، ليس فقط لاعتمادها على الصور والرسوم المتحركة، لكن لأنها تنقل رسائل غير مباشرة للأطفال، لتعليمهم وتدريبهم على أسس الحياة والدين وأيضًا توعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة.

ومع بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني سر المسجد، لتعليم الأطفال أُسس الدين وسماحته.

ويتناول مسلسل سر المسجد الذي يُعرض في رمضان 2024، كيفية تعليم الطفل الصلاة وأنها «عماد الدين» وأداء الفروض الخمسة كل يوم، وكيفية قضاء ما فات، وذلك بطريقة سهلة ومبسطة.

ووفقًا للداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، الطفل يشبه العجينة التي يمكن تشكيلها منذ الصغر، من خلال تعريفه بالصلاة ثم تعليمه كيفية أدائها ومتابعته دائمًا حتى يصبح حريصًا عليها ولا يفوت فرضًا.

تعليم الأطفال الصلاة بطريقة سهلة

وتعليم الأطفال الصلاة يتطلب تقديم الإرشاد والتوجيه بطريقة بسيطة ومناسبة لفهمهم وتطبيقها بشكل صحيح، وفقًا للدكتورة صفاء حمودة، الاستشاري النفسي والتربوي بجامعة الأزهر، لـ«الوطن»، التي شرحت أنّ مسلسلات الكرتون مثل سر المسجد، تساهم في تعليم الأطفال أساسيات الدين الإسلامي بطريقة سهلة ومبسطىة نظرًا لأنها تحتوي على رسوم تجعل من السهل عليهم فهمها.

ومن وحي مسلسل سر المسجد الذي يُعرض عبر منصة «Watch it»، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتعليم الأطفال الصلاة بشكل مبسط وسهل:

شرح أهمية الصلاة

يجب أنّ يفهم الطفل أهمية الصلاة في الإسلام كواجب ديني ووسيلة للتواصل مع الله.

تأدية الصلاة أمام الطفل

يمكن أن يتعلم الطفل تأدية الفروض من خلال مشاهدة الكبار وهم يصلون، لذا يمكن الصلاة أمامهم بانتظام.

شرح خطوات الصلاة

شرح خطوات الصلاة بطريقة بسيطة وواضحة، مثل الوقوف والركوع والسجود، ولكن باستخدم كلمات وجُمل مفهومة للطفل.

التدريب العملي على أداء الصلاة

تدريب الطفل على أداء الصلاة، من خلال الوقوف والركوع والسجود بشكل منفصل، ثم الجمع بين الخطوات لتعليمه الصلاة بشكل كامل.

الحفاظ على الاستمرارية

تكرار التدريبات بانتظام لضمان استمرار تعلم الطفل وتحسين أدائهم في الصلاة.

الإيجابية والتشجيع

قد يواجه الطفل صعوبة في البداية، لذا يجب دعمه وتشجيعه وتقديم المكافآت عندما يؤدي الصلاة بشكل صحيح.

المثال الحسن

كونك قدوة جيدة للطفل في الصلاة وتحفيزه على الالتزام بها، يعتبر أمرًا مهمًا لتعليمه قيمة الصلاة.

الصبر والتفهم

يجب أنّ تكون مستعدًا للصبر والتفهم وتكرار التوجيهات بشكل متكرر، إذ إنّ تعلم الصلاة يتطلب وقتًا وجهدً، وتذكر أنّ الهدف الرئيسي هو تعليم الطفل قيمة وأهمية الصلاة بشكل يجعلها جزءًا من حياته اليومية.