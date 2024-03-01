لأول مرة في مصر.. جراحة نادرة تنقذ حياة مريض بمعهد القلب القومي

في خطوة غير مسبوقة داخل المراكز الطبية الحكومية، أجرى فريق طبي بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، جراحة عاجلة لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 53 عاما.

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، إن المعهد استقبل يوم 9 فبراير الماضي، مريضا يعاني من انسلاخ بالشريان الأورطي ممتد من الشريان حتى شرايين الساقين، مع وجود احتمال انفجار بالشريان الأورطي وتسريب بغشاء التامور، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة، لتجرى له جراحة معقدة هي الأولى من نوعها في مصر modified cabrol operation.

أكد أن التقنية المستخدمة في الجراحة تُجرى لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وجرت العملية بنجاح وخرج المريض بعد استقرار حالته.

إجراء الجراحة النادرة بالمجان

بدوره قال الدكتورمحمد عبد الهادي عميد معهد القلب القومي، أنه نظراً لحالة المريض شديدة الخطورة، التي استدعت التدخل الفوري، قام فريق الجراحة بنقل المريض إلى غرفة الجراحة «طوارئ» لتجرى له هذه الجراحة المعقدة، وخروجه إلى الرعاية المركزة لمدة 4 أيام، ثم نقله إلى الجناح الداخلي لمتابعة الحالة، إلى أن غادر المعهد بعد استقرار حالته بشكل تام، وجرى عمل الجراحة بالمجان، رغم أن تكلفتها تقدر بملايين الجنيهات في المستشفيات الاستثمارية الخاصة.

الفريق الطبي القائم بالجراحة

أكد الدكتور يسري ثاقب استشاري جراحة القلب بالمعهد ورئيس الفريق الطبي القائم بالجراحة على أن هذه التقنية لم تستخدم من قبل داخل مصر، وهي عبارة عن استبدال كامل لجذع الشريان الأورطي المصاب بالانفجار، مع إعادة توصيل للشرايين التاجية بأنبوب داكرون، مع ايقاف كامل لماكينة القلب الصناعي، وجرى عمل توصيل لشرايين المخ بأنبوب الداكرون، وشارك بالجراحة فريق طبي متميز هم الدكتور أنس الشيمي استشاري التخدير، الدكتورة غادة البحيري، تخدير، الدكتور خالد عبد الله أخصائي الجراحة، الدكتور أحمد مجدي نائب الجراحة، الدكتورة هبة عبد الكريم نائب الجراحة.