إنقاذ حياة شاب بجراحة عاجلة في بنها الجامعي.. عانى من تكيسات هوائية

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة الصدر بالمستشفى، من إنقاذ حياة شاب من خلال التدخل السريع وإجراء جراحة استئصال تكيسات هوائية على الفص العلوي للرئة اليمنى، حيث يبلغ المريض من العمر 18 سنة.

تركيب أنبوبة صدرية

أوضح بيان صادر من مستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى، أن حالة المريض وصلت للمستشفى تعاني من انفجار بحويصلات الرئة واسترواح هوائي بالغشاء البللوري للرئة اليمنى حيث تم تركيب أنبوبة صدرية فورا.

استئصال الحويصلات بالمنظار

أشار البيان إلى أنه جرى تصوير المريض أشعة مقطعية أظهرت تكيسات على حويصلات الرئة فتم تجهيزه للعمليات الطارئة اليوم، وتم استئصال الحويصلات بالمنظار وبدون فتح جراحي وخرج المريض وما زال يتلقى العلاج بالقسم لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

وأوضح البيان أن الدكتور محمد الجزار، الأستاذ المساعد بقسم جراحة الصدر والقلب، أجرى الجراحة وبمعاونة الدكتور نهى هلال المدرس بالقسم، والطبيبة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم، والطبيب مصطفى حسب الله، وبحضور كل الأطباء المقيمين للتدريب على آلية استخدام منظار تجويف الصدر الجراحي في مثل هذه الحالات.

ووجَّه المستشفى، في بيانه، الشكر لفريق التخدير بقيادة الأطباء نهى صبحي وأسماء فتح الباب المدرسات بقسم التخدير والدكتورة غادة محمد المدرس المساعد بالقسم.