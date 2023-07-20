عميد معهد القلب الأسبق: 10% من مصابي ضربة الشمس معرضون للوفاة

قال الدكتور شريف عبدالهادي، عميد معهد القلب الأسبق، إن الله عز وجل خلق نظام في جسم الإنسان للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة له وهي 37 درجة مئوية ثابتة سواء بالأجواء الحارة أو البادرة، مشيرا إلى أن الجسم يحافظ على درجة حرارته من خلال نظامين، الأول، جلد الإنسان الذي يحتوي على أوعية دموية تتسع عند ارتفاع درجة حرارة الطقس بحيث يحدث تبادل بين حرارة الجسم والجو الخارجي، وبالتالي خفض درجة حرارة الجسم، وهذا سبب احمرار الجسم في الأجواء الحارة.

خطورة الإصابة بضربة الشمس

وأضاف «عبدالهادي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر عبر القناة الأولى، أن النظام الثاني للحفاظ على درجة حرارة الجسم يتمثل في الغدد العرقية التي تفرز العرق بكميات كبيرة عند ارتفاع درجة الحرارة، إذ يتبخر العرق ليقلل درجة حرارة الجسم نفسه، مشيرا إلى خطورة الإصابة بضربة الشمس: «10% من المصابين بضربة شمس معرضون للوفاة».

تأثير الطقس الحار على الإنسان

وتابع، أن الطقس الحار يؤثر سلبيا على الإنسان من خلال أمرين مهمين للغاية، هما: الاحتباس الحراري أو الإجهاد الحراري، أو ضربة الشمس، مشيرا إلى أنه من الممكن إصابة الشخص باحتباس حراري حتى لو كان في مكان ليس به أشعة شمس مباشرة، مؤكدا أهمية التهوية الجيدة لتجنب الإصابة بالعرض الأول.

وأشار إلى أنه خلال مباراة الأهلي بالأمس، سقط لاعب على الأرض بسبب الاحتباس الحراري، ولكنه سرعان ما تعافى واستكمل المباراة بمجرد شربه للمياه: «رش المياه على جسمه»، موضحا أن ضربة الشمس تصيب الشخص الذي يتعرض للشمس بشكل مباشر، إذ ترتفع درجة حرارة الجسم لتتخطى 40 درجة مئوية.