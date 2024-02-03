فريق طبي بمستشفى الزقازيق العام ينجح في إنقاذ حياة رضيع ابتلع جسما غريبا

نجح فريق طبي بمستشفى الزقازيق العام، في إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، بعد توقف عضلة القلب وانسداد مجرى التنفس نتيجة دخول جسم غريب عن طريق الفم.

انقطاع التنفس وزرقة بالوجه

وقالت مديرية الصحة بالشرقية، في بيان، إنه جرى استقبال الرضيع مساء أمس الجمعة، وفور دخوله لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، ويعاني توقفا في عضلة القلب، وانقطاع التنفس وزرقة بالوجه وكامل الجسم، نتيجة تعرضه لانسداد مجرى التنفس بسبب دخول جسم غريب عن طريق الفم، ودخوله لمجرى التنفس، وعلى الفور قام الفريق الطبي بقسم الاستقبال بالتعامل مع الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، واستدعاء الدكتور يحيى عليم طبيب العناية المركزة للأطفال، وتم تركيب أنبوبة حنجرية له، وإنعاش قلبي رئوي.

عمل منظار صدري لاستخراج الجسم الغريب

وتابعت: كما جرى استدعاء الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحات القلب المفتوح والمتعاقد مع المستشفى، ودخول الحالة على الفور لقسم العمليات الجراحية لعمل منظار صدري لاستخراج الجسم الغريب، حيث تم ذلك في زمن قياسي، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية المركزة بقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى، ولأستاذ جراحة القلب المفتوح، وللدكتور عمرو محمد عبدالجليل طبيب التخدير، ولطبيب العناية المركزة للأطفال، وطاقم الطوارئ الذي يضم الدكتور أحمد عصام محمود، وأخصائي التمريض أحمد عوض اسماعيل، أحمد علي مصطفى، ولجميع الفرق الطبية من هيئة التمريض والفنيين وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.