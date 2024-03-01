سعر طن الأرز الشعير اليوم 1-3-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، استقرار سعر طن الأرز الشعير اليوم، في الأسواق، متوقعا أن تشهد أسعار الأرز الشعير في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار قبيل وطيلة شهر رمضان المبارك.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأضاف «شحاته»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، الرفيع يتراوح سعره ما بين 17.000 إلى 17.500 جنيه، فيما تراوح سعر طن الأرز الشعير العريض ما بين 18.000 لـ 18.500 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض اليوم

وأوضح «شحاته» أن سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح سعره ما بين 26.000 إلى 28.000 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض العريض ما بين 28.000 إلى 30.000 جنيه تسليم المضارب «الأرز السائب»، بينما يزيد سعر طن الأرز المعبأ عن مثيله السائب بنحو 3 آلاف جنيه.

أسعار الأرز في رمضان

وأشار «شحاته» أن أكثر المحافظات إنتاجا للأرز على مستوى الجمهورية، محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، حيث أن القيادة السياسية تهتم بشده لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكل ما يلزمهم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وبأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان.