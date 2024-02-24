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أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 24-2-2023 في الأسواق

كتب:

عبير منصور
03:08 م | السبت 24 فبراير 2024
الأرز الشعير

الأرز الشعير

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأرز الشعير اليوم تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث تسعى الدولة المصرية لتوفير الأرز للمواطنين قبل شهر رمضان بأسعار مناسبة

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأضاف شحاتة في تصريحات لـ«الوطن» يبلغ سعر طن الأرز الشعير الرفيع نحو 18.000 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الشعير العريض ما بين 19.000 إلى 19.250 جنيها.

سعر الأرز الأبيض

 ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض الرفيع ما بين27 إلى 28 ألفا، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض العريض ما بين 29 إلى 32 ألف جنيه.

وأوضح شحاتة أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ تعتبران من أكبر المحافظات إنتاجا للأرز الشعير، مشيرا إلى أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي من الأرز حيث يبلغ استهلاك مصر من الأرز سنويا نحو 3 ملايين و600 ألف طن فيما يبلغ إنتاج مصر من الأرز حوالى 4 ملايين طن، مشيدا بجهود الدولة المصرية في استصلاح الأراضي والسعي نحو توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان الكريم.

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بقلم عبير منصور