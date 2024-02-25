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سعر طن الأرز الشعير اليوم.. اعرف سجل كام

كتب:

محمد متولي
09:50 م | الأحد 25 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استقرار كبير شهده سعر طن الأرز الشعير، اليوم، وفقا لرجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، حيث أكد أن أسعار الأرز الشعير اليوم تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لتوفير الأرز للمواطنين قبيل بدء شهر رمضان وبأسعار جيدة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «شحاتة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبه ما قيمته 18.000 جنيه للطن، فيما تراوح سعر طن الأرز الشعير العريض ما بين 19.000 لـ19.250 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض

وتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين27 لـ 28 ألف جنيه للطن، وسجل طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما قيمته 29 لـ32 ألف جنيه.

وأكد رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ هما أكثر المحافظات ضخا للأرز في السوق المصري، حيث أن مصر لديها اكتفاء كبير من الأرز، ويبلغ الاستهلاك سنويا منه نحو 3 ملايين و600 ألف طن، في حين بلغ إنتاج مصر من الأرز ما يقارب الـ4 ملايين طن.

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