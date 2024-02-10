700 جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز الشعير

تراجع ملحوظ شهده سعر طن الأرز الشعير للأسبوع الثاني على التوالي، إذ واصل انخفاضه ليسجل 700 جنيه في سعر الطن الواحد، حال المقارنة بشهر يناير الماضي.

سعر الأرز عريض الحبة

وقال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، إن هناك تراجعا جديدا حدث في أسعار الأرز اليوم السبت بالأسواق المحلية، إذ سجل سعر الأرز عريض الحبة 19 ألفا و500 جنيه للطن، بالمقارنة بـ20 ألف و200 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف «شحاته» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة تراجع هو الآخر وبشكل طفيف، مسجلا 19 ألف جنيه للطن الواحد، بالمقارنة بـ19 ألفا و700 جنيه بداية الأسبوع الماضي.

الاكتفاء الذاتي من إنتاجية الأرز

وأوضح رئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية، أن هناك توافرا كبيرا من المنتج في السوق، كما يوجد هدوء على الطلب خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن إنتاجية مصر من الأرز الأبيض مستقرة بالأسواق حاليا، ومن المتوقع مواصلة هبوط سعره خلال الأيام المقبلة.

أسعار الأرز في الأسواق حاليا

وسجل سعر الأرز رفيع الحبة في الأسواق ما بين 28 إلى 30 جنيها للكيلو الواحد، بينما بلغ سعر الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 30 إلى 31 جنيها للكيلو الواحد.