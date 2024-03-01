ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ30228 شهيدا

ارتفعت أعداد الشهداء من الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة إلى 30228 شهيدا، كما ارتفعت أعداد الجرحى إلى 71377 جريحا، أغلبهم من النساء والأطفال نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي بدأت منذ 147 يوم وتحديدًا في 7 أكتوبر الماضي.

جمعية الهلال الأحمر تطالب بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف الأحياء السكنية مشيرة إلى أن طواقمها تحاول تقديم الإسعافات الطبية قدر الإمكان، مطالبة بمستشفيات ميدانية وإيفاد وفود طبية لأن مستشفيات قطاع غزة عاجزة عن تقديم العلاج للجرحى.

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين

وفي سياق متصل هاجم مستعمرون مسلحون منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين أطلقوا النار باتجاه منازل المواطنين في أطراف المخيم، حيث تصدى لهم الشبان العزّل، قبل أن تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.