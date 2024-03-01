محافظ بني سويف خلال استقباله سفير الكويت: العلاقات بين البلدين تاريخية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، والوفد المرافق له من مكتب المشروعات الخيرية، على هامش افتتاح مسجد الفتح بعزبة أبو النور بمركز الواسطى، بعد تطويره بالتعاون مع المكتب الكويتي.

علاقات تاريخية بين الكويت ومصر

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد توثيقًا للعلاقات القوية بين الأشقاء العرب ومختلف دول العالم.

أنشطة المكتب الكويتي في مصر

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع مسؤولي المكتب الكويتي الجهود والأنشطة والمبادرات التي يقوم بها على أرض بني سويف في مجال العمل الأهلي والخيري، خاصة إعمار المساجد ومشروعات التمكين الاقتصادي والمشاركة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، معربًا عن ترحيبه بتوسيع نشاط المكتب في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي التي تتميز بعنصر الاستدامة والتركيز على الأنشطة الإنتاجية التي تعمل على توفير مزيد من فرص العمل والحد من البطالة.