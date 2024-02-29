محافظ بني سويف يستقبل وفدا من سفراء دول أمريكا اللاتينية

أعلنت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، استقبال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، عددٍ من سفراء دول أمريكا اللاتينية، في مستهل زيارتهم للمحافظة، التي تأتي إطار الترويج للقدرات المصرية في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، بهدف زيادة الصادرات وعرض فرص الاستثمار، مما يوفر فرص عمل جديدة وتنامي الحركة السياحية الوافدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وتستهدف الزيارة، الاستفادة من قوة مصر الناعمة اقتصاديًا، إلى جانب إبراز جهود الحكومة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، عن طريق استعراض المشروعات القومية العملاقة في الطرق والكباري ومدن الجيل الرابع، وتوسيع الرقعة الزراعية وتشييد المصانع، والسعى للاكتفاء الذاتي وسياسات التصدير، وذلك في حضور السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية منسق الزيارة، وسكرتير ثانِ مها العناني مكتب مساعد وزير الخارجية، ومايكل جمال المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، إذ ضم الوفد سفراء وسفيرات دول: بنما، فنزويلا، كولومبيا، الأورجواي ، تشيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، البرازيل، المكسيك، الدومينيكان، الباراجواي، جواتيمالا، البيرو، بحضور من المحافظة الدكتور نائبا المحافظ عاصم سلامة وبلال حبش.

زيارة وفد دول أمريكا اللاتينية لبني سويف

ورحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من سفراء دول أمريكا اللاتينة في هذه الزيارة المهمة، التي تعتبر تتويجًا للتعاون المثمر مع وزارة الخارجية، مثمنًا جهود الوزارة لما تبذله من جهود نوعية على كافة المستويات، ومشاركتها المميزة في دعم جهود التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030

وخلال اللقاء، استعرض المقومات السياحية والبيئية للمحافظة، وما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة، خاصة بعد تنفيذ حزمة من المشروعات والاستثمارات التي حدثت على أرض بني سويف خلال العشر سنوات الماضية

سعادة بين وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية

من جهتهم، أعرب سفراء دول أمريكا اللاتينية عن سعادتهم بزيارة المحافظة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يتميز بها أبناء الشعب المصري، مشيرين إلى أهمية مثل تلك الزيارات للاطلاع على ما تتمتع به الدولة المصرية من سمات متنوعة، ومشروعات قومية، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف في محافظات مصر.

ومن المقرر أن يصطحب المحافظ، مسؤولي وزارة الخارجية ووفد السفراء لزيارة بعض المواقع والمشروعات بالمحافظة، التي تشمل الممشى السياحي وزيارة منطقة الواحة وهرم ميدوم ومصنع شركة سامسونج بمركز الواسطى.