محافظ بني سويف: إزالة 61 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، مستمرة تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملة المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

مواصلة جهود استرداد الأراضي

وأشار محافظ بني سويف خلال بيان صحفي، اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 21 حالة تعد جديدة في بني سويف

وكشف محافظ بني سويف، عن تلقيه تقريرًا، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن الـ24 ساعة الأخيرة، شهدت إزالة 21 حالة على مساحة 3800 مترًا أرض أملاك دولة، ليصل إجمالي ما تم إزالته بعد مرور 4 أيام منذ بدء المرحلة، إلى 61 حالة تعد موزعة بواقع 36 حالة زراعة على مساحة فدان و16 قيراط، و 25 حالة على 3848 متر أراض أملاك دولة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل. بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير إلى 16 فبراير الجاري، حيث تمت إزالة 240 حالة. تلتها المرحلة الحالية التي يجري تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، ومن المقرر أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل.