محافظ بني سويف يستجيب لطلبات 16 مواطنا بتسهيل الحصول على تراخيص بناء

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، رئيس مركز ومدينة إهناسيا ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتسهيل حصول عدد 16 مواطنا من قرية براوة على تصاريح بالبناء، في ظل حصولهم على تصريح من وزارة الزراعة.

اللقاء المفتوح للمواطنين

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذى يعقده محافظ بني سويف، بشكل مستمر للوقوف على شكاوى ومشكلات المواطنين في الموضوعات التي تتطلب الحلول العاجلة، أو التي تتطلب تنسيقا مع وزارات وجهات ذات صلة، بحضور المختصون من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو الإدارات المعنية لسرعة إبداء الحلول والسرعة في التنفيذ.

سبب توقف البناء

من جانبه أفاد مدير التخطيط العمراني بمحافظة بني سويف، خلال بيان صحفي، أن الموضوع متوقف بسبب اشتراطات قيد الارتفاع، خاصة وأن قطع الأراضي محل الشكوى تقع في النطاق الذى يتطلب موافقة أو إفادة بعدم الاختصاص من بعض الجهات المركزية.

التنسيق مع التخطيط العمراني

وأكد رئيس المدينة، أنه سيتم التنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة لتوفير كافة البيانات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وإنهاء التراخيص للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

توجيه الشكر لمحافظ بني سويف

وأعرب العمدة محمد نجيب الذي تقدم بالشكوى، بالنيابة عن أهالي القرية أصحاب الطلب عن شكره وتقديره للمحافظ، وحرصة على دراسة الشكوى من كل الجوانب والسماع لكل التفاصيل وتوجيهه بالحلول العاجلة طبقا للقانون مؤكدا تعاونه مع التنفيذيين الذين تم تكليفهم بمتابعة حل المشكلة.