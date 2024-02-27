محافظ بني سويف: إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام الحملات في المرحلة الثانية من الموجة الــ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

استمرار جهود استرداد أراضي الدولة

وأشار محافظ بني سويف في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 40 حالة تعدً

كما أشار المحافظ إلى مناقشة تقرير أعدته إدارة الأملاك، تضمن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية في الموجة الـ22 لإزالة التعديات في 24 من فبراير الجاري، وحتى اليوم، وصل إلى 40 حالة تعد عبارة عن 36 تعد حالة على أرض زراعية، و 4 حالات تعد على أملاك دولة.

الموجة الـ22 لحملات الإزالة

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: يناير، فبراير، مارس، أبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري، وتم خلالها إزالة 240 حالة، تليها المرحلة الثانية الحالية من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.